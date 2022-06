Cinco anos e muitos êxitos depois, Dua Lipa regressou a Portugal. Depois do concerto no Altice Fórum Braga, a artista subiu ao palco da Altice Arena, em Lisboa, esta segunda-feira, dia 6 de junho, e foi recebida em ovação pelos fãs que esgotaram a maior sala do país.

Depois de 60 concertos, a cantora terminou na capital portuguesa a digressão de promoção a "Future Nostalgia", um dos álbuns mais ouvidos durante a pandemia - um disco repleto de temas para dançar e que chegou quando o mundo estava impedido de ir para as pistas de dança.

Pouco depois das 21h00 e aos primeiros acordes de "Physical", a multidão fez-se ouvir e libertou toda a energia acumulada - foram cerca de dois anos a ouvir e a dançar os temas do álbum em casa. Vestida de rosa choque e inspirada por Olivia Newton-John, Dua Lipa subiu a palco com toda a energia e juntou-se aos seus bailarinos na barra de balé instalada na arena.

Sempre com um olhar confiantes, a cantora desfilou pelo palco que dividia a Altice Arena e seguiu viagem para "New Rules", um dos singles do álbum de 2017. Sempre com as letras na ponta da língua e prontos a dançar, os fãs não pouparam a voz nos refrães orelhudos que conquistaram os tops mundiais dos serviços de streaming de música.

créditos: CLÁUDIA LOBO

Sem pausas e com poucas palavras pelo meio, a artista manteve o tom do concerto do início ao fim. O sampler de "Lew Stone (My Woman)" abriu caminho para "Love Again" e, mais uma vez, contou com um coro de milhares e milhares de vozes. No alinhamento seguiu-se "Cool" - onde Dua Lipa esteve acompanhada por dois bailarinos de patins - "Pretty Please", "Break My Heart" e "Be the One", que encerram o primeiro de quatro capítulos do espetáculo.

Depois de uma espetáculo de dois patinadores ao som de " "IDGAF", o segundo 'acto' do concerto contou com "We're Good" - e uma lagosta gigante em palco -, "Good in Bed" (com cerejas no ecrã gigante), "Fever" e "Boys Will Be Boys", que foi a banda sonora para "aquele momento de levantar as lanternas dos smartphones".

Se os dois primeiros já deixaram os fãs a transpirar, nas duas últimas partes do concerto, Dua Lipa conseguiu aumentar o ritmo: mais dança, mais hits e mais festa. O terceiro capítulo abriu com "One Kiss", o dueto com Calvin Harris, "Electricity" (com Silk City) e "Hallucinate".

No final da terceira parte chegou "Cold Heart", dueto da cantora com Elton John e que marcou um dos momentos da noite. Dua Lipa e o seu coro juntaram-se no centro do palco com bandeiras arco-íris e o músico juntou-se à artista através de uma gravação exibida no ecrã gigante.

Para o quarto capítulo, a artista reservou apenas uma canção. Ao som de "Levitating", Dua Lipa subiu a uma plataforma que a fez passear por cima da multidão que esgotou a Altice Arena. O momento garantiu bons vídeos aos fãs e foi um dos mais celebrados da noite.

Depois da habitual 'falsa despedida', a artista voltou para um capítulo extra e que transformou a sala lisboeta numa grande discoteca. A despedida arrancou ao som de "Future Nostalgia" e terminou com "Don't Start Now", um dos maiores sucessos da carreira da cantora - e que festa que foi.

Depois de mais de duas horas dentro da Altice Arena, que culminaram com confetes coloridos, o público abandonou a sala ao som de "I Wanna Dance With Somebody", que foi cantada com considerável eco pelas ruas do Parque das Nações.

Durante mais de duas horas e meia, Dua Lipa provou que quer lutar pelo estatuto de nova rainha da pop - entre gritos e aplausos, alguns dos fãs não têm dúvidas que já o é. Um espetáculo completo, com um alinhamento certeiro, intenso e em que a energia do público se mantém inalterável do início ao fim - não há tempo para sentar ou para ir ver as notificações no telemóvel.

Com o álbum "Future Nostalgia", Dua Lipa provou ter um bom arsenal de canções pop. Já com o concerto e com toda a digressão - que contou com 60 datas -, a cantora deixou claro que pretende subir a fasquia e receber novas coroações como estrela maior da pop mundial.