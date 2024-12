2024 foi palco de grandes concertos em arenas, estádios ou festivais. "The Eras Tour", de Taylor Swift, foi um dos destaques do ano - a cantora norte-americana estreou-se em Portugal em maio, no Estádio da Luz, em Lisboa -, tornando-se na digressão mais lucrativa da história da música.

Os ritmos latinos também animaram a Europa, com Karol G a ser a 'rainha da festa' - a artista esgotou duas datas no MEO Arena, em Lisboa. Este ano, a maior sala do país - que está no top 50 das maiores arenas do mundo - também recebeu os Depeche Mode, que garantiram um dos concertos do ano para a equipa do SAPO Mag.

Da Colômbia para o Brasil, as Cansei de Ser Sexy trouxeram a digressão comemorativa a Portugal e carimbaram uma das festas do ano. Com outros ritmos e estilo, Troye Sivan, que escolheu o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para arrancar a sua digressão mundial, também convidou os fãs portugueses para uma 'afterparty' atrevida e sexy.

Saltando das salas de espetáculo para os festivais, Dua Lipa foi a estrela maior da edição de 2024 do NOS Alive. Já no final do verão, Death Cab for Cutie + The Postal Service garantiram um dos melhores concertos do MEO Kalorama, que também recebeu Ana Lua Caiano que, em abril, brilhou no concerto de apresentação do novo álbum no B.Leza, em Lisboa - este ano, a cantora foi uma das artistas mais requisitadas para os festivais europeus, segundo o European Talent Exchange.

Já os Fontaines D.C., depois da triunfal passagem pelo Vodafone Paredes de Coura, foram aclamados pelo público no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

Este ano, também voámos até Munique, na Alemanha, para ver Adele - que decidiu fazer uma pausa prolongada na carreira. A cantora britânica escolheu a cidade para uma residência artística especial, onde atuou para mais de 730 mil fãs.

10 dos melhores concertos que vimos em 2024

Taylor Swift no Estádio da Luz, em Lisboa

Taylor Swift em Lisboa: na segunda noite, cantora volta a declarar-se a Portugal e surpreende fãs créditos: TAS Rights Management

A "The Eras Tour", de Taylor Swift, marcou 2024 e a história da música, tornando-se na digressão mais lucrativa de sempre. E, claro, foi um dos destaques do ano em Portugal - a cantora norte-americana estreou-se em Lisboa em maio (nos dias 24 e 25),, com dois dois concertos esgotados no Estádio da Luz, em Lisboa.

Durante três horas e 15 minutos e 46 canções, Taylor Swift convidou todos para o seu mundo e os swifties sentem que fazem parte dele. A "The Eras Tour" foi, sem dúvidas, um presente para todos que acompanham a super-estrela pop.

