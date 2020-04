No domingo de Páscoa, dia 12 de abril, o tenor italiano Andrea Bocelli vai dar um concerto a solo na histórica Duomo, a catedral de Milão, após um convite da cidade, da catedral, do arquissacerdote e da Veneranda Fabbrica del Duomo.

"No dia em que celebramos a confiança numa vida que triunfa, estou honrado e feliz em responder 'Sì' ao convite da cidade e da Duomo de Milão", frisou o cantor.

O concerto não terá audiência presente e foi proibido o acesso ao público (em conformidade com os regulamentos do governo quanto à COVID-19), mas o concerto será transmitido exclusivamente e para todo o mundo no canal do tenor no YouTube a partir das 18h00.

"Num concerto que representa uma mensagem de amor, cura e esperança para a Itália e para o mundo, Duomo, um marco nacional e internacional, atualmente fechada a todos, abrirá as suas portas excepcionalmente para Andrea Bocelli, que será acompanhado apenas pelo organista da catedral, Emanuele Vianelli, tocando num dos maiores órgãos de tubos do mundo", avança a Universal Music.

As peças selecionadas, especialmente arranjadas para voz e órgão só para a ocasião, incluirão a amada “Ave Maria” de Bach/Gounod e “Sancta Maria” de Mascagni.