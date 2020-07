No Misty Fest, os músicos têm três datas agendadas: 31 de outubro, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, 19 de novembro, em Coimbra, em local a anunciar, e, no dia 29 de novembro, no Museu do Oriente, em Lisboa.

"Em palco, neste concerto especial para o Misty, o repertório poderá passar por peças originais, escritas pelos dois, e de alguns nomes a visitar como Cole Porter, Miles Davis ou Charlie Parker", segundo Barradas, citado pela organização do Festival.

"Vamos certamente atirar-nos a alguns 'standards'", segundo Toscano, citado pelo comunicado do festival.