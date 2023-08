O autor parte da premissa de “Como seria Portugal se D. Miguel tivesse vencido a guerra civil?”, que se registou entre 1832 e 1834, da qual os liberais liderados por D. Pedro derrotaram as tropas absolutista do seu irmão, o infante D. Miguel.

A narrativa decorre no ano de 1928, em Lisboa, sendo Portugal uma monarquia liderada por Miguel III, neto do infante D. Miguel. Lisboa é a capital “do maior império da história – unindo os reinos de Portugal, Espanha e Brasil”, lê-se ao abrir o livro.

O detetive Ulisses Garcia é o protagonista deste policial, conhecido por ter resolvido o “rapto do menino Butragueño”, o desaparecimento da mulher do industrial Sommer ou o roubo do colar da baronesa de Queluz e que aceita um caso que lhe é apresentado por Valéria do Rego.