"Olá a todos. Vou fazer outra pausa novamente", escreveu Ed Sheeran na sua conta no Instagram na manhã desta terça-feira, dia 24 de dezembro. No texto, o cantor britânico frisa que a sua última digressão, "Divide", mudou a sua vida.

No texto, o músico lembra que esteve em digressão durante dois anos, prometendo voltar quando for o momento certo.

Leia o post:

Em 2017, Ed Sheeran foi o artista que mais discos vendeu em todo o mundo, com o terceiro álbum, "Divide", segundo contas da Federação Internaiconal de Indústria Discográfica, que congrega representantes da indústria discográfica de vários países.

Editado em março de 2017 e distinguido com um Grammy de melhor álbum pop vocal, "Divide" inclui temas como "Shape of You" - o mais tocado na plataforma Spotify em 2017 -, "Castle on the hill", "Galway girl" e "Perfect".

A digressão "Divide" passou por Portugal, com dois concertos esgotados no Estádio da Luz, em Lisboa.