512 artistas assinaram um manifesto de repúdio à polémica entrevista de Regina Duarte, secretária especial da Cultura do Brasil. Na conversa com a BBC Brasil, a atriz desvalorizou a censura e a tortura durante a ditadura, relativizando ainda o impacto do novo coronavírus.

No início da entrevista ao canal brasileiro, Regina Duarte cantou "Pra Frente Brasil", uma "marchinha" associada à ditadura."Não era gostoso cantar isso?", rematou.

"Como artistas, intelectuais e produtores culturais, formamos a maioria que repudia as palavras e as atitudes de Regina Duarte como Secretária de Cultura. Ela não nos representa", frisam os artistas no manifesto. Fernando Meirelles, Chico Buarque, Malu Mader, Caetano Veloso, Luis Fernando Verissimo, Paulo Betti, Renata Sorrah, Miguel Falabella, Cauã Reymond, Fafá de Belém, Antonio Prata e Fábio Porchat são alguns dos 512 signatários.

"Fazemos parte da maioria que não aceita os ataques reiterados à arte, à ciência e à imprensa, e que não admite a destruição do sector cultural ou qualquer ameaça à liberdade de expressão", assinalam no manifesto.