Até ao próximo domingo, 12 de dezembro, a Comic Con Portugal está no Parque das Nações em Lisboa com o melhor da cultura pop. E o programa Popcorner, do SAPO Mag, também vai estar por lá para trazer entrevistas com os convidados, reportagens com os fãs e cosplayers e mostrar tudo o que está a acontecer no evento.

Todos os dias, haverá uma emissão em direto a partir do Parque das Nações e vários conteúdos para ver no SAPO Mag e em www.sapo.pt.

Os apresentadores do Popcorner, Inês Gens Mendes e Tiago David, vão também ser os moderadores de vários dos painéis do evento. No dia 10, às 16h30, Inês Gens Mendes vai conduzir a conversa sobre a série "Once Upon a Time" com a atriz Lana Parrilla no Golden Theatre da Comic Con. No mesmo dia, às 18h30, e também no auditório principal do evento, Tiago David vai ser o moderador do painel "A Carreira de Luccas Neto e Gi", com Luccas Neto, um dos maiores youtubers do mundo, e a sua irmã na ficção, Gi.

Já no sábado, dia 11, às 18h15, as conversas continuam, com Inês Gens Mendes a moderar o encontro com o ator Pierpaolo Spollon sobre a série "DOC", do AXN. No domingo, dia 12, às 15h00, no Golden Theatre, os dois apresentadores do Popcorner vão conduzir a conversa com Noah Schnapp, de "Stranger Things", no painel "O outro lado de Noah Schnapp".

A sétima edição da Comic Con Portugal vai acontecer em vários formatos, entre quinta-feira e domingo, no Parque das Nações, em Lisboa, com limitação de lugares e teste obrigatório à COVID-19 para acesso aos espaços físicos.

No evento estarão atores internacionais, como Noah Schnapp, da série da Netflix “Stranger Things”, e Misha Collins, da “Sobrenatural”, bem como, entre outros, elementos do elenco da série portuguesa “Glória”, realizada por Tiago Guedes.

Na área da Banda Desenhada, os visitantes vão poder encontrar autores como Miguelanxo Prado, Paco Roca, Filipe Melo, Juan Cávia ou Joe Abercrombie, entre outros.

A Comic Con Portugal deveria ter acontecido em setembro passado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, mas foi adiada por causa da pandemia da COVID-19, sendo agora remarcada num novo espaço, genericamente indicado no Parque das Nações.

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2013, na Exponor, em Matosinhos, distrito do Porto, onde decorreram as primeiras quatro edições.

Em 2020, em vez de uma edição física, a organização decidiu fazer um evento 'online' e gratuito em setembro na página oficial, com apresentações de filmes, de livros, conteúdos de banda desenhada, de videojogos e 'cosplay'.

A última edição física foi, então, em 2019, com vários espaços e palcos de divulgação de conteúdos relacionados com entretenimento, cinema, televisão, banda desenhada e videojogos, e a presença de cerca de 140 mil visitantes.