"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa, que se estreia esta quarta-feira, mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

A equipa residente, que se mantém com Inês Gens Mendes, Tiago David e Luís Salvado, conduzirá conversas num estilo descontraído sobre cinema, séries, filmes e banda desenhada, com diferentes convidados de previstos em estúdio. Em cada um dos episódios, lançados em momentos-chave ligados a este universo, estarão em debate os temas mais quentes da cultura pop.

Para além da sessão de estreia do Popcorner, já no ar com um olhar sobre as grandes estreias de filmes e séries para 2024, um dos episódios mais aguardados chegará em março com alinhamento totalmente dedicado aos Óscares e a participação especial de Rui Pedro Tendinha, conhecido crítico de cinema, e Maria João Rosa, jornalista da TVI / CNN Portugal.

O Popcorner vem enriquecer o dossier especial “A Caminho dos Óscares”, já dinamizado no SAPO Mag, com todos os nomeados, fichas de filme e trailers dos candidatos aos prémios da Academia e, ainda, para os mais curiosos, com curiosidades sobre a história dos Óscares. Através desta área especial, o SAPO Mag permitirá acompanhar a par e passo a cerimónia de entrega dos Óscares, com informações ao minuto, conservando a tradição do SAPO de assegurar a cobertura, ancorada em conteúdos exclusivos, de um dos eventos mais seguidos em todo o mundo.

Veja o primeiro episódio do programa aqui e subscreva também o podcast no Spotify: