Lançado originalmente em 2015 e classificado pelo The New York Times como “um dos cem livros mais notáveis do ano”, em 2018, “Em Todos os Momentos Estamos Vivos”, conta, de forma romanceada, a experiência por que o autor passou com a doença inesperada e fatal da mulher, com o nascimento da filha no meio da dor e, pouco tempo depois, com a morte do próprio pai.

O mote para este romance é a dor da perda e a alegria da vida, o luto e a esperança, a tristeza e o otimismo, polos aparentemente opostos.

Tom está a poucas semanas de ser pai, mas esse momento de felicidade é ensombrado pela notícia de que a namorada, Karin Lagerlöf, que entrou nas urgências com o que aparentava ser uma gripe, tem leucemia aguda.

Para poder iniciar os tratamentos, Karin tem de ser submetida a uma cesariana.