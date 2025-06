O escritor português José Viale Moutinho venceu por unanimidade o Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca da Associação Portuguesa de Escritores (APE) pelo livro "Escorpião” (2024), anunciou a organização na sexta-feira.

Nesta obra, publicada pela Editora Exclamação, o autor revela um “forte domínio do género”, considerou o júri, constituído por Annabela Rita, Leonor Martins Coelho e Mário Vieira de Carvalho.

“Escorpião” é um livro que relaciona “intimamente a tradição oral e a erudita através de uma ironia surpreendente, fazendo o volume oscilar entre o fio narrativo mais tradicional, o microconto e o esboço poético, numa diversidade legitimada em insinuada arquitetura de obra”, acrescenta, na fundamentação do prémio.

O Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca, instituído em 2023 pela Associação Portuguesa de Escritores, e patrocinado pela Câmara Municipal de Cascais e Fundação D. Luís I, destina-se a galardoar anualmente uma obra de contos em português.

O valor monetário deste prémio é de 12.500 euros para o autor distinguido e a cerimónia de entrega do prémio realizar-se-á, no próximo dia 30 de junho, em Cascais, com a presença do autor.

Poeta, ficcionista e jornalista, José Viale Moutinho foi chefe de redação adjunto do Diário de Notícias, presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto e fez parte das direções da Associação Portuguesa de Escritores, da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Círculo de Cultura Teatral.

Integrou ainda o conselho geral da Comissão Nacional da UNESCO e é sócio do Pen Clube Português, da Academia de Letras de Campos de Jordão (Brasil) e membro de honra da Real Academia Galega.

Tradutor de obras de autores espanhóis, galegos e franceses, quer para livro, quer para representações teatrais por companhias profissionais, tem-se dedicado também à investigação, quer literária, com especial incidência nas obras de Camilo Castelo Branco e Trindade Coelho, como etnográfica, tendo publicado diversas recolhas de literatura popular portuguesa,

José Viale Moutinho, que é principalmente conhecido como poeta e ficcionista, também prefaciou, anotou e revelou obras inéditas de Camilo, Trindade Coelho, António Nobre, Júlio César Machado, Oliveira Martins, A. Tomás Pires e Curros Enriquez.

Como jornalista, tem colaboração em publicações como República, Jornal de Notícias, Diário de Lisboa, Prelo, Colóquio/Letras, Jornal de Letras, Vértice.

Enquanto autor, está representado em antologias de literatura portuguesa editadas na ex-União Soviética, na Hungria, Bulgária, Brasil, Galiza e em Portugal. As suas obras estão traduzidas para castelhano, asturiano, catalão, galego, italiano, húngaro, russo, entre outras línguas.