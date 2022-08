"Escuta a batida e do nada ela vira dançarina". A grande maioria do público português conhece Pedro Sampaio pelo hit "Dançarina", mas a carreira do artista brasileiro está carregada de sucessos que misturam hip-hop, ​eletrónica, pop e funk. E foi com essa combinação de estilos que o DJ animou o final da noite no primeiro dia do MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar.

Pouco depois da uma da manhã, Pedro Sampaio "bagunçou" o público da Herdade da Casa Branca com os sucessos virais que enchem a timeline do TikTok e do Instagram. Para o concerto na Herdade da Casa Branca, o artista convocou um grupo de dançarinos portugueses, apostou em fogo, confetes e contou, inclusive, com um cogumelo e um ananás em palco.

Veja na galeria as fotos do concerto:

"Chama Meu Nome", o título do mais recente álbum do artista brasileiro, foi o ponto de partida do alinhamento repleto de ritmo. Tal como pede no título do disco, o público gritou com considerável eco o nome de “Pe-dro Sam-pai-o".

"É muito importante que vocês saibam que estão fazendo parte de um sonho. Este é o meu primeiro show fora do Brasil, este é o meu primeiro show em Portugal", confessou o artista que, além dos seus sucessos, apresentou hits intemporais como "The Rhythm of the Night", de Corona, "I Like to Move It", de Reel 2 Real, ou "Macarena", dos Los Del Río.

"Crazy in Love", de Beyoncé, "Dákiti", de Bad Bunny, "Industry Baby", de Lil Nas X, "Dog Days Are Over", dos Florence + The Machine, "Satisfaction", de Benny Benassi, "WAP", de Cardi B e Megan Thee Stallion, também animaram a festa, mas foram os seus sucessos que 'mexeram' com o público: "No Chão Novinha”, “Galopa”, “Bagunça”, “Atenção” ou “Sentadão” foram alguns dos mais celebrados e, mais ou menos coordenados, os festivaleiros recriariam s famosas danças do TikTok.

Mas o ponto alto, como seria de esperar, chegou com “Dançarina”, o super-hit do brasileiro e que, recentemente, bateu o recorde de “Despacito”, de Luis Fonsi, no top nacional do Spotify.

"Portugal, só tenho uma coisa para falar com vocês: esta m*rda é que é boa", confessou Pedro Sampaio antes do adeus final. Para a despedida, o artista recorreu novamente ao hit "Dançarina".

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Antes da festa de Pedro Sampaio, Lewis Capaldi deveria ter embalado o público. Porém, minutos antes do arranque do concerto, cancelou a sua atuação no festival. Em comunicado, a promotora Música no Coração avançou que o cantor "sentiu-se mal" durante a viagem para a Zambujeira do Mar.

"Tudo estava pronto para receber Lewis Capaldi em palco, mas a caminho do festival sentiu-se mal", pode ler-se na nota partilhada pela organização.

Em substituição, os portugueses Karetus subiram ao palco MEO e animaram os festivaleiros. A dupla estava já no recinto do festival, tendo feito três noites de curadoria no campismo.

Com um espetáculo preparado em poucos minutos, os Karetus conseguiram agitar o público com a sua energia habitual. Além dos seus temas, a dupla portuguesa apostou em hits de sucesso, como "Zombie", dos The Cranberries, ou "We Will Rock You", dos Queen.

Já ProfJam tive a missão de abrir o primeiro dia do festival. Pouco depois das 20h00, o rapper subiu ao palco MEO para apresentar o seu último álbum, “SYSTEM” (2020), mas não deixou de fora os seus temas mais populares, como “Malibu” ou “Tou bem".

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

“Antes de mais, eu sou o ProfJam, mas o meu nome civil é Mário Cotrim (...) Obrigado por estarem aqui às oito da noite. Prometo que não se vão arrepender. A viagem está só a começar", atirou o artista no arranque do concerto que contou com convidados especiais, como Lon3r Johny, Mobbers e T-Rex.

O concerto ficou marcado por alguns problemas técnicos, mas o público não desanimou e manteve a energia. “O gajo é tão forte que estragou o 'system’”, brincou Mike El Nite.

Depois de resolvidos os problemas em palco, o rapper despediu-se com mais uma mão cheia de temas que foram cantados a uma só voz pelos fãs. "Quero agradecer a esta maré de gente bonita, que esperou por mim para celebrar a vida. Estamos juntos para sempre", rematou ProfJam.

A meio da noite, os Morat, uma das maiores bandas América Latina da atualidade, surpreenderam o público com um concerto cheio de ritmo. Na bagagem, os quatro jovens colombianos - Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas e Simón Vargas - trouxeram todos os êxitos, como "Mi Nuevo Vicio", "Del Estadio al Cielo", "Amor con Hielo", "Ladrona" ou "Cómo te Atreves".

O primeiro dia do MEO Sudoeste contou ainda com concertos de Stckman, DJ Oder, M3dusa, Chico da Tina, Morat, Ana Lua Caiano, Domingues, Eurico e Kappa Jotta.

Para esta quinta-feira, estão agendadas as atuações de Major Lazer, Timmy Trumpet, Vil, Pierce, Laura, Xtinto, Beatriz Rosário, Morad, PTA Slowmow, Rafaell Dior, Tay e Jovem Dionísio, enquanto, na sexta-feira, sobem ao palco DJ Barata, DJ Xandy, Zinco, Join One & Yung Juse, Calema, Deejay Telio, Masego, Steve Aoki, Estraca, Jão, Soraia Ramos e Melim.

O festival termina, no sábado, com Maurice West, Liam Cole, Chá de Funk, 9Miller, Bispo, Shouse, Aragão, Ivandro, Os Intencionais, Sippinpurpp, Ckay e Rex Orange County.

“Neste momento, é uma tendência mundial a música latina e temos aqui desde o Pedro Sampaio, Melim, Jovem Dionísio e o Jão, do Brasil, temos também os Morat (Colômbia) e Morad, que é um rapper de Madrid”, explicou Luís Montez à Lusa.

O responsável destacou também o concerto de Rex Orange County: “É aquela banda que não vou perder” e “é o artista mais promissor que temos no cartaz” deste ano, disse.

Nos quatro dias, haverá também o Criadores de Tik Tok Show, um espetáculo, com direção artística de Cifrão, no qual “os maiores TikTokers nacionais se juntam para um momento de dança único”.

Para receber os festivaleiros, a organização garantiu “algumas novidades” no recinto, nomeadamente “rede 5G, internet gratuita, compactação de plásticos, cartão e papel através de energia solar, pagamentos por mbway e uma grande frutaria”, além das ofertas habituais, como o supermercado, lavandaria e cozinha comunitária.

O “transporte gratuito e permanente para a praia” da Zambujeira do Mar é igualmente garantido diariamente, com a disponibilização “de 20 autocarros, entre as 09:00 e as 19:00”, e o acesso “ao canal que está também aberto, entre as 09:00 e as 19:00, com seis nadadores-salvadores”, acrescentou.

Além de bares em zonas de alimentação, o festival inclui máquinas de ‘vending’ (venda de comida e bebida) disponíveis 24 horas por dia.