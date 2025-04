Pedro Sampaio lançou na passada quinta-feira, dia 3 de abril, "Bota um Funk", single em parceria com Anitta. "É uma música animada e irreverente, que brinca com um pedido tão comum entre as pessoas no Brasil", disse o produtor e DJ, citado pela Billboard Brasil.

"Convidar a Anitta e o DJ GW para colaborarem comigo foi algo muito natural, porque já tenho uma parceria de anos com os dois, e trabalhar com eles sempre resultou em algo muito positivo", acrescentou o brasileiro.

Pedro Sampaio e Anitta já colaboraram em outros temas, como "No Chão Novinha”, “Dançarina” e “Joga pra Lua”.

"O Pedro é, além de meu amigo, um grande parceiro musical. Nós entendemo-nos bem e isso transparece nos nossos projectos. ‘Bota um Funk’ é mais um exemplo dessa sintonia: ele mostrou-me uma batida e eu senti logo que tinha tudo a ver comigo. O resultado é este batidão que os fãs adoram — e eu também", frisou a cantora brasileira.

Pedro Sampaio atua esta semana em Portugal. O artista vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 11 e 12 de abril e, no dia seguinte, 13, atua na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Além das datas em abril, Pedro Sampaio regressa a Portugal no verão, a 18 de julho para o festival Summer Opening, na Madeira, e a 20 de julho para o MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.