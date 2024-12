Pedro Sampaio é a mais recente confirmação para a edição de 2025 do MEO Marés Vivas. O artista brasileiro vai animar o festival de Vila Nova de Gaia no dia 20 de julho.

"O cantor brasileiro, reconhecido no cenário musical com as suas produções inovadoras que misturam as batidas de funk e outros estilos musicais, sobe ao palco MEO no dia 20 de julho para pôr todos os festivaleiros a dançar", destaca a organização em comunicado.

"ASTRO" (2024) é o mais recente álbum visual de Pedro Sampaio. No seu segundo disco de estúdio, o artista brasileiro colaborou com artistas como Marina Sena, Luísa Sonza e J Balvin.

Pedro Sampaio é um DJ e produtor do Rio de Janeiro que se destaca por misturar o funk carioca com outros géneros musicais, acumulando milhões de seguidores e ouvintes.

"Com uma trajetória internacional cada vez mais consolidada, Sampaio tem no currículo duas digressões de sucesso pela Europa. Em 2024, passou por nove cidades em sete países", recorda o MEO Marés Vivas.

Em 2024, o brasileiro recebeu sua primeira nomeação nos Grammys Latino, com "Joga Pra Lua".

O MEO MARÉS VIVAS acontece de 18 a 20 de julho de 2025, em Vila Nova de Gaia. Os bilhetes já se encontram à venda através do site oficial e dos pontos de venda habituais.