Francisco Correia, criador das séries "Alt" e a "A Vida e Obra de um Desanimado" do Canal Q, é o responsável pelo "primeiro talk-show português em animação". Feito a partir de casa, "Eu Chico em Casa" estreou no passado sábado, dia 4 de abril, no Facebook e no Youtube.

"Um talk-show animado e apresentado por Francisco Correia. Todas as semanas, um novo episódio com um convidado diferente", avança a sinopse.

"Bem, espero que gostem deste meu novo projecto. Foi feito com muito carinho para vocês, com a ajuda do Ded Mongol nos cenários e com o José Paiva e o Rodrigo Nogueira a participarem com umas larachas", acrescenta o criador na sua página no Facebook.

O primeiro episódio de "Eu Chico em Casa" contou com a participação do músico Luís Severo.

Veja o episódio: