O "The Emergente Show" foi renovado para mais uma temporada. O talk show ao vivo apresentado por Tiago David no Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses, regressou esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro.

Na estreia da nova temporada, Luís Trigacheiro foi o convidado. A sala de estar do “Emergente Show” recebeu ainda convidados surpresa: José Bacelar, vencedor do “The Voice Portugal”, subiu a palco para apresentar o seu novo single, “Vem Amar-me Devagar”, e os Marotos da Concertina surpreenderam o público com uma atuação especial, que contou com “Mão da Sua Filha” ou “Dá-me Um Beijo” e uma desgarrada sobre os temas que têm marcado a atualidade.

Via Zoom, Fernando Daniel também participou na conversa e prometeu regressar a Marco de Canaveses. Já Roberta Medina anunciou novidades sobre o Rock in Rio Lisboa e confessou ter “saudades do talk show”.

Durante a conversa, a atriz brasileira Cláudia Raia falou sobre Carmen Miranda e António Zambujo surpreendeu Luís Trigacheiro, que se estreia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para 25 de outubro.