Entre as publicações até ao final do ano, conta-se a reedição de “A Via Sinuosa”, o primeiro romance de Aquilino Ribeiro (1885-1963), com prefácio de João Barroso Soares, no âmbito do centenário da morte do escritor. Em “A Via Sinuosa”, a sair em outubro próximo, “Aquilino introduz-nos a personagem de Libório Barradas – alter ego do autor durante a adolescência –, numa obra marcada pela descoberta do amor e pelo despertar para a sexualidade”, refere a Bertrand que chancela a obra.

“Olho de Gato”, o romance que marcou a carreira da canadiana Margaret Atwood, nos anos de 1980, e trouxe uma das suas personagens-chave, Elaine, é “um romance de formação, no qual uma mulher revisita, através da memória, a geografia física e humana da sua infância e juventude", escreve a editora. "Íntimo e mordaz, e subtilmente autobiográfico”, “Olho de Gato”, que foi finalista do Booker Prize em 1989, decorre entre o final da II Guerra Mundial e meados da década de 1980, cruzando referências.

Editado originalmente em Portugal em 1990, pelas antigas Publicações Europa-América, com tradução de Ana Heizkessel, há muito que "Olho de Gato" se encontrava esgotado no mercado livreiro português. A nova edição tem 'selo' Bertrand que publicou no ano passado, desta autora de 83 anos, “Questões Escaldantes” e, em 2021, “O Ano do Dilúvio” e “Afectuosamente”.

“Eu Fico Aqui”, a estreia de Marco Bolzano no nosso país, é publicado este mês, e trata-se de “um romance comovente narrado pela voz de Trina, uma mulher que resiste independente e com a coragem da palavra numa comunidade dilacerada pelo fascismo italiano e pelo nazismo alemão – e partir ou ficar é a decisão que faz de nós aquilo que somos”.

Marco Balzano nasceu em Milão em 1978, é professor do ensino secundário, e "Eu Fico Aqui" é o seu quarto romance, que ganhou, entre outros, os prémios Elba, Bagutta, Mario Rigoni Stern e, em França, o Prix Méditerranée, tendo sido finalista do Prémio Strega.

Também este mês é publicado “Coleção de Arrependimentos de Clover”, o romance de estreia da jornalista australiana Mikki Brammer.

Em outubro, é publicado novo livro de Manuela Gonzaga, “Aqualtune – A Princesa do Kongo”, um romance histórico passado no século XVIII, que “abarca a geografia do Congo, de Portugal e do Brasil, inspirado em factos e personagens reais”, com pesquisa histórica inicial de Isabel Valadão, e o 'thriller' “A Colher de Ouro”, de Jessa Maxwell.

Regressa igualmente às livrarias “Dom Camilo e o Seu Pequeno Mundo”, de Giovannino Guareschi, quando se celebram os 75 anos da publicação original.

Em novembro estão previstas as publicações de “Bela”, de Danielle Steel, “A Porta dos Traidores”, de Jeffrey Archer, “ O Confronto”, de John Grisham, uma “saga familiar que narra a história de dois rapazes que, após crescerem lado a lado como amigos, se veem em extremos opostos, na vida adulta”, “Marés de Fogo”, de James Rollins, “Holly”, do norte-americano Stephen King, “Fogo Selvagem – Wildfire”, de Hannah Grace, e “O Reino das Temíveis”, de Kerri Maniscalco, o terceiro e último volume da série “O Reino dos Malditos”, da escritora norte-americana.

Na área de não-ficção, a Bertrand realça os autores Benjamin Cunningham e Michio Kaku.

“O Último Homem Honesto”, de Cunningham, “revela a história verdadeira de um espião duplo na Guerra Fria. O romance é “baseado em documentos tornados públicos recentemente, gravações de interrogatórios e relatos em primeira mão” dos envolvidos, adianta a editora.

“Supremacia Quântica”, de Michio Kaku, “debruça-se sobre a revolução da computação quântica que mudará o mundo”.

Em outubro é publicado o novo título de Edward Wilson-Lee, autor de “A Torre dos Segredos – Os Mundos Paralelos de Camões e Damião de Góis”. Desta feita, em “O Memorial dos Livros Naufragados”, Wilson-Lee conta a história do filho de Cristóvão Colombo, Hernando Colón (1498-1539).

Também em outubro sai “Memória Vermelha – Viver, Lembrar e Esquecer a Revolução Cultural Chinesa”, de Tania Branigan, “um retrato marcante da Revolução Cultural e de como ela molda a China de hoje”.

Na área de não-ficção destaca-se ainda “8.0 – Corpo & Alma”, de Paulo Teixeira Pinto, no qual “o autor parte da mística do algarismo 8, que simboliza o primeiro dia após os sete dias da Criação, que resulta na forma octogonal da quadratura do círculo, na base de muitas pias baptismais, e que na sua posição deitada corresponde ao Infinito e perfaz o número de letras da palavra Portugal”.

Em novembro, estará nas livrarias a “Breve História de Portugal – A Era Contemporânea (1808-2008)”, de Raquel Varela e Roberto Della Santa, a edição gráfica de “O Infinito num Junco”, de Irene Vallejo, numa adaptação gráfica do ilustrador e 'cartoonista' Tyto Alba, e ainda “A Minha Amiga Anne Frank”, da israelita Hannah Pick-Gosla, que conviveu com a vítima do Holocausto nazi, em Amesterdão.

Na área infantojuvenil, este mês, regressa às livrarias, com o selo Bertrand, “A Lua de Joana”, de Maria Teresa Maia Gonzalez, e é publicado “Salvámos o Outono”, de Joana Campos Louçã e João Camargo, “uma história que convida as crianças a alertar toda a gente que conhecem que o verão não pode durar tanto tempo e que o outono tem de começar”. De Maria Teresa Gonzalez é publicado, em outubro, um outro título, “Alcateia - A Minha Família e Outros Lobos”.

“Como é Que os Nossos Amigos Ficam Nossos Amigos? – Teoria Universal da Amizade”, de Nuno Artur Silva, com ilustrações de João Fazenda, sai em outubro. Trata-se de “uma história sobre como nascem os amigos e os vários níveis de amizade; como se explica que haja amigos mais próximos, amigos mais distantes, amigos que só estão alguns dias na nossa vida e amigos que estarão durante toda a vida, e que não o adivinhamos".

“As Cuecas Assustadoras”, de Aaron Reynolds, com ilustrações de Peter Brown, é outro título a publicar no próximo mês, assim como uma nova aventura da porquinha Peppa, “Brinca com a Peppa”.

“O Pedrito e os Amigos”, de Beatrix Potter, é publicado em novembro, mês em que estão previstas as saídas de “Eu Sou Capaz!”, da inglesa Nicola Kinnear, e o sétimo volume da coleção “A Incrível Adele”, intitulado “Abaixo os Palermoides!”, de Mr. Tan e Miss Prickly.

A Editora Bertrand faz parte do Grpo Bertrand/Círculo que inclui a Bertrand, Quetzal, Temas e Debates, Círculo de Leitores, Contraponto, Pergaminho, ArtePlural, GestãoPlus, Verso de Kapa e 11x17, e que conta editar cerca de 100 títulos até ao final do ano.