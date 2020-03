A Final do Festival da Canção está marcada para sábado, dia 7 de março, em direto do Coliseu Rondão Almeida, em Elvas. Esta segunda-feira, a RTP revelou a ordem das atuações na gala do concurso.

Filipe Sambado, Jimmy P, Tomás Luzia e Elisa Rodrigues vão ser os primeiros a subir ao palco do coliseu. Throes + The Shine, Kady, Elisa e Bárbara Tinoco fecham o desfile das canções.

Recorde todas as canções:

Veja a ordem de atuações:

1: “Gerbera Amarela do Sul” – Filipe Sambado

760 10 08 01

2: ”Abensonhado” – Jimmy P

760 10 08 02

3: “Mais Real Que O Amor” – Tomás Luzia

760 10 08 03

4: "Não Voltes Mais” – Elisa Rodrigues

760 10 08 04

5: “Movimento” – Throes + The Shine

760 10 08 05

6: “Diz Só" – Kady

760 10 08 06

7: “Medo de Sentir” – Elisa

760 10 08 07

8: “Passe-Partout” – Bárbara Tinoco

760 10 08 08