Elisa, cantora e compositora madeirense, prepara-se para apresentar o seu segundo álbum de originais, com uma digressão em nome próprio com arranque em novembro. Os concertos passam pelo Porto, a 20 de novembro, com Ricardo Liz Almeida e Nena como convidados; por Coimbra, a 27 de novembro, com Tiago Nogueira, Bárbara Tinoco e Nena; pelo Funchal, a 18 de dezembro; e por fim Lisboa, nos dias 22 e 23 de janeiro, com Bárbara Tinoco, Carolina de Deus e Nena.

"É com muito entusiasmo e felicidade que anuncio estas datas. O meu início na música foi sempre ligado com um palco e será sempre o lugar onde me sinto melhor e mais 'eu', por isso mal posso esperar para mostrar tudo de novo que tenho feito nestes últimos anos e apresentar o meu 2º álbum. Prometo muita emoção e sentimento, porque para mim a música só faz sentido assim.", partilha artista em comunicado.

Elisa, que se destaca pela sua voz terna e delicada, prepara-se agora para uma nova fase e promete uma "sonoridade diferente" daquela a que foi habituando o seu público, mas sem comprometer a "sensibilidade" da sua voz e das suas composições.

A cantautora é natural da Madeira, onde cresceu rodeada de músicas que o seu pai lhe mostrava, que flutuavam entre Beatles, Ray Charles, Queen, ABBA ou The Eagles. Estudou Jazz no Conservatório da Madeira e veio para Lisboa, onde começou a compor músicas originais, vencendo, em 2020, o Festival da Canção, com o tema "Medo de Sentir". No ano seguinte editou o seu álbum de estreia, "No Meu Canto", onde se destacam faixas como "Coração", "Na Ilha" e "Este Meu Jeito".

Do novo álbum, ainda sem data de edição anunciada, já são conhecidos os singles "Asas" e "É a tua vez". Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais.