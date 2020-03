Na emissão desta terça-feira, dia 10 de março, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a final do Festival da Canção, que se realizou no passado sábado, dia 7 de março, em Elvas. No concurso da RTP, o público e o júri escolheu o tema "Medo de Sentir", de Elisa e Marta Carvalho, para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção.

No arranque da rubrica da Rádio Renascença, Joana Marques brincou que Inês Lopes Gonçalves usou cábulas na emissão da RTP. "Voltamos à fase em que dizemos o nome do vencedor e a resposta do outro lado é 'quem?'", gracejou.

"A Elisa com a canção 'Medo de Sentir' foi a grande vencedora da noite, mas não atuava sozinha. Era ela e a amiga Marta, o que é um conceito vencedor: a última dupla feminina que levámos à final da Eurovisão bateu um recorde... ficaram em último", brincou.

Veja o vídeo: