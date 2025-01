Na emissão de "Extremamente Desagradável" desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, Joana Marques analisou a emissão da CMTV dedicada a Ângelo Rodrigues.

"Em primeiro lugar, ficámos contente por saber que ele está bem, como é obvio. Em segundo lugar, por saber que não íamos deitar fora as horas e horas de televisão que já tínhamos aqui guardadas", brincou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Oh, Ângelo, acho querido da tua parte, mas não te preocupes. Nós nunca achámos, nem por um momento, que tu tinhas desaparecido... Nós, nos últimos dias, vimos-te mais do que nunca. Foi, tipo, 24/24", acrescentou, em referência à emissão do canal.

Veja aqui o vídeo.