De acordo com a promotora do festival, no dia 23, este palco recria o ambiente da casa de fados A Tasca do Chico, na rua dos Remédios daquele bairro. Fundada em 1996, 'a Tasca' é um espaço que privilegia um cartaz com novas vozes e com amadores, a par de nomes consagrados como Adriano Pina, Ana Sofia Varela e Artur Batalha.

No dia seguinte, no mesmo palco é apresentado o programa televisivo “Em Casa d’Amália” (RTP1), coordenado por José Gonçalez, que vai contar com as participações de André Amaro, Ângelo Freire, Flávio Júnior, João Leote, Miguel Moura e Tiago Silva, mantendo o espírito de recriação das antigas tertúlias da casa de Amália Rodrigues.

Aldina Duarte, Maria da Fé, Lenita Gentil, Maria da Nazaré e Dulce Pontes, com Ricardo Ribeiro e António Zambujo, numa homenagem a Max, são outros nomes já anteriormente confirmados para o Palco Santa Casa Alfama, o palco principal do festival.