“Com esta segunda edição queremos afirmar o aumento da internacionalização das galerias presentes e da feira JustLX. Um maior número de galerias europeias que vêm desde a Suécia, Itália ou França mas, também, o interesse no mercado português revelado por galerias da América Latina, com presença do México e Peru e também da Ásia, como é o caso da participação de uma galeria de Pequim”, de acordo com uma nota de imprensa da organização.

A feira integra prémios, exposições e gastronomia na Estação de Santo Amaro – Museu da Carris, nomeadamente uma exposição de Estefanía Martín Sáenz, que, no ano passado, na primeira edição, recebeu o Prémio de Arte Emergente, da Fundação Millennium bcp, mecenas da JustLX.

Serão ainda realizados debates em torno dos temas do colecionismo e da arte emergente, e está prevista a entrega do Prémio de Arte Emergente desta segunda edição, no domingo, dia 19, às 16:00.

A empresa espanhola ArtFairs também organiza a JustMad – Feira Internacional de Arte Emergente desde há dez anos, em Madrid, uma feira de arte contemporânea internacional que recebe cerca de 20 mil visitantes por ano, e tem a participação regular de quatro a seis galerias portuguesas.

O horário da feira será na quinta-feira das 15:00 às 22:00, na sexta-feira das 13:00 às 22:00, no sábado das 12:00 às 22:00, e no domingo das 12:00 às 18:00, com entradas a 10 euros e desconto de 50% para estudantes e reformados.