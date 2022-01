Fernando Daniel vai estrear-se nos palcos dos Coliseus em fevereiro. O cantor vai subir ao palco da sala da cidade do Porto no dia 17 de fevereiro e uma semana depois ,no dia 27 de fevereiro, atua no Coliseu dos Recreios.

O concerto em Lisboa já se encontra esgotado. "Que aventura que estão a ser estas duas datas... Anunciadas em 2019, prestes a esgotar em 2020, adiadas pela primeira vez devido à COVID-19, estagnando assim a venda de bilhetes. Voltei a anunciar novas datas e venda de bilhetes, mas meses depois, devido a pouca informação disponibilizada pelo governo, senti-me na obrigação de adiar os Coliseus uma segunda vez para proteção da vossa saúde e do vosso dinheiro", lembrou o cantor na sua conta no Instagram

Nos concertos, Fernando Daniel vai apresentar o seu último álbum, "Presente", e recordar os temas do seu disco de estreia. O cantor lançou "Salto" em 2018, depois de vencer "The Voice Portugal".

No programa da RTP1, o músico conquistou os mentores e espectadores de todo o mundo ao cantar When We Are Young", tema de Adele.

Além de somar mais de 113 milhões de visualizações, a "Prova Cega" do cantor é considerada uma das melhores de sempre. Na semana passada, por exemplo, a produção global do programa de talentos voltou a destacar a atuação de Fernando Daniel no top seis.

No top mundial das "Provas Cegas", Fernando Daniel já ultrapassou Cristina Scuccia, freira que se destacou no "The Voice Italy". A atuação da italiana soma 110 milhões de visualizações.

Recorde a atuação: