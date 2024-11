“Após a extraordinária receção do público e com os bilhetes quase esgotados para as datas de Lisboa e Porto, Carolina Deslandes e Diogo Clemente confirmam uma nova data para o concerto ‘Eu e Ele’ no Coliseu de Lisboa, a ter lugar dia 25 de janeiro de 2025”, refere a promotora dos espetáculos num comunicado hoje divulgado.

Inicialmente tinham sido anunciadas duas datas: 24 de janeiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 07 de fevereiro no Coliseu do Porto.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente estrearam o espetáculo “Eu e Ele” em dezembro de 2017, num hostel no Porto e numa livraria em Lisboa, depois de terem lançado o tema “A vida toda”.

Na altura os concertos foram anunciados como “uma história de amor cantada ao vivo”.

Inicialmente o que seriam dois concertos “passaram a dez, esgotados em dez minutos”, recorda a promotora.

Na altura, a cantora e o guitarrista eram um casal. Juntos têm três filhos.

No início de 2025, “numa mistura de passado e o presente, [Carolina Deslandes e Diogo Clemente] sobem ao palco dos Coliseus com as experiências que cada um viveu, a amizade entre os dois e, claro, as suas canções”.

Os bilhetes para o concerto no Coliseu dos Recreios custam entre os 15 e os 55 euros, e para o Coliseu do Porto entre os 30 e os 50 euros.