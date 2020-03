As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta quarta-feira, dia 1 de abril, é a vez da fadista Sara Correia estar em direto no Instagram do SAPO.

A conversa com a artista poderá ser acompanhada a partir das 15h00. No direto, Sara Correia vai apresentar o seu mais recente single - "Chegou Tão Tarde" é a primeira amostra do novo álbum de estúdio da fadista.

No final do direto no Instagram, a conversa poderá ser vista aqui no SAPO Mag.

