Sara Matos é uma das protagonistas de "Ponto Nemo", série da Prime Video e RTP1, que conta também com Margarida Corceiro, Óscar Jaenada ("Operação Maré Negra"), Maxi Iglesias ("Valéria"), Alba Flores ("La Casa de Papel"), Eric Masip ("Da Minha Janela") e Najwa Nimri ("La Casa de Papel"). Veja no vídeo a conversa do SAPO Mag com a atriz portuguesa.