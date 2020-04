As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta quarta-feira, dia 8 de abril, April Ivy será a convidada.

A conversa com a jovem cantora poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO, a partir das 19h00, e estará disponível aqui no SAPO Mag.

April Ivy lançou um EP em digital, menos de um ano depois de ter saído o álbum de estreia, “game.of.love”, porque quis fazer uma mudança artística e profissional, contou à Lusa.

O EP, sem título, apresenta três canções que April Ivy compôs com os músicos Danny Wilkin e AZTX e gravou em Londres. "Can't Stop This Feeling" e "Temporary Love" já tinham sido reveladas nas últimas semanas e o EP fica agora completo com "Far from Home", disponibilizada esta sexta-feira nos serviços de streaming musicais.

“O EP revela uma nova April Ivy, senti que já não fazia sentido como estava antes, é uma questão de afinidades e a estrutura [profissional] mudou”, explicou.

April Ivy é o nome artístico de Mariana Gonçalves, 20 anos. Com 16 anos assinou um contrato internacional com a Universal Music France, numa altura em que tinha dois temas editados.

