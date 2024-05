"Com diversão non stop garantida, muita música e humor, e com o conteúdo mais bombado da atualidade, o palco mais digital do Rock in Rio Lisboa volta mais irreverente do que nunca e promete fazer uma grande viagem aos momentos mais virais dos últimos 20 anos do festival, projetando também os próximos 20 com um show especial que acontecerá todos os dias, repleto das maiores estrelas da internet", frisa a organização.

Numa cocuradoria entre Rock in Rio, New Sheet Entertainment e Milk & Black, e apresentado nesta 10.ª edição do festival por Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote, o Super Bock Digital Stage pretende dar voz aos mais diversos projetos de entretenimento, trazendo mais música, mais humor, mais criadores de conteúdos, e mais festa ao Parque Tejo-Lisboa.

"Seja nas plataformas de streaming, no YouTube, no Spotify, no Instagram, ou até no TikTok, o certo é que nos dias de hoje ninguém está fora do digital, e nós seguimos esta trend. No Super Bock Digital Stage vamos trazer para palco alguns dos maiores fenómenos desta área em Portugal, mostrando que no digital - tal como deve ser na vida offline - ninguém fica de fora. É mais uma prova de que estamos atentos ao presente, sempre com um olho no futuro", frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

SAPO Half Time Show

Este ano, o palco vai receber o SAPO Half Time Show, um talk show apresentado por Tiago David e Inês Gens Mendes. "O talk show que é tão bom como o intervalo do Super Bowl. Apresentado por Tiago David e Inês Gens Mendes, o SAPO Halftime Show vai dar ao Super Bock Digital Stage do Rock in Rio um talk show ao vivo durante o festival, no intervalo dos concertos", destaca o Rock in Rio Lisboa.

O programa terá vários convidados como José Cid, Miguel Angelo, Pedro Gonçalves e Tripeirinha, entre outros revelados brevemente, que se juntam para conversas divertidas e interativas sobre música, histórias de bastidores e (quem sabe) segredos nunca antes revelados.

O mais digital do festival vai contar ainda com nomes como “The true influencer” João Blümel; April Ivy; Ana Garcia Martins e David Cristina com o podcast "Não És Tu, Sou Eu"; Fernando Alvim, Carolina Torres e Paulo Silver com o novo "show Pânico": Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca com o set Cebola Mol; Sam The Kid com DJ Big e Sir Scratch e também o projeto Chelas é o sítio, do qual Sam The Kid é mentor; a banda do filme "Mamonas Assassinas – O Legado"; Guilherme Duarte e Vasco Elvas; Insert Coin com João Paulo Sousa e Joel Rodrigues; Ana Arrebentinha; Luana do Bem; ou Dário Guerreiro.

