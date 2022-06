Albergaria-a-Velha (Quinta do Torreão), Centro de Artes de Águeda, Cine Teatro de Estarreja e o Jardim Henriqueta Maia de Ílhavo são os palcos escolhidos para receber os Always Drinking Marching Band (Espanha), Manchester Collective & Abel Selaocoe (Reino Unido / África do Sul), Hermeto Pascoal & Grupo (Brasil) e Mario Lucio & Os Kriols com Nancy Vieira (Cabo Verde / Portugal).

Com espetáculos sempre às 22h00, o Festim começa no próximo dia 30, na Quinta do Torreão, em Albergaria-a-Velha com os espanhóis Always Drinking Marching Band.

Os britânicos Manchester Collective, com o violoncelista sul-africano Abel Selaocoe, e os Chesaba atuam a 1 de julho, no CAA - Centro de Artes de Águeda e a 2 de julho, no Cine-Teatro de Estarreja.

Hermeto Pascoal regressa ao Festim treze anos depois em três concertos: em Águeda, a 7 de julho, no Largo 1.º de Maio, em Ílhavo, a 8 de julho, no Jardim Henriqueta Maia, e no dia 9 de julho, no Cine-Teatro de Estarreja.

O cabo-verdiano Mario Lucio faz-se acompanhar de uma formação especial de músicos portugueses e ainda tem uma convidada especial, Nancy Vieira, com atuações no Cineteatro Alba, a 8 de julho, e no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo, a 9 julho.

O Festim uma iniciativa da d'Orfeu AC, assume-se como festival intermunicipal de músicas do mundo e faz parte da rede europeia “European Forum of Worldwide Music Festivals”, com o selo de qualidade "EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe", sendo apoiado pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes.