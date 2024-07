O “Umbrella Sky Project”, com milhares de guarda-chuvas coloridos, toma conta do palco principal e de algumas ruas da baixa.

A inaugurar o palco do AgitÁgueda, Nininho Vaz Maia e Orquestra 12 de abril com Lena d’Água e Senza foram os artistas do primeiro fim de semana, 6 e 7 de julho. Mizzy Miles e Van Zee, no dia 12; The Hybrid Theory, no dia 13; e Némanus, no dia 14; preenchem o cartaz musical do segundo fim de semana.

O fim de semana seguinte conta, no dia 19 de julho, com Lon3r Johny e Plutónio. David Fonseca com Cláudia Pascoal e a Banda Nova de Fermentelos com Tatanka atuam nos dias 20 e 21, respetivamente. Manu Chao, Moonshiners com Manel Cruz e Peixe e os Taxi são alguns dos concertos agendados ao longo dessa semana.

A fechar o cartaz musical, Quim Barreiros, Slow J, Ivandro e Miguel Araújo e Os Quatro e Meia, de 25 a 28 de julho.

Quanto às instalações artísticas e à arte urbana, o AgitÁgueda é mais do que chapéus de chuva coloridos, ainda que este emprestem cores fantásticas às fachadas e calçadas, quando atravessados pelo sol. Há uma rua de flores mágicas, uma praça com borboletas coloridas e uma avenida “Color Rain”. Até lá chegar, o visitante é surpreendido pela “Pixel Invasion”, por murais fantásticos, por escadas de “lenços bordados” e “feito à mão” ou o “Jardim Aéreo”. Imperdível também o Parque Municipal de Alta Villa, onde natureza, arquitetura e arte se cruzam, num passeio sensorial.

créditos: Paulo Soares

O AgitÁgueda recebeu, no primeiro fim de semana, o Encontro de Estátuas Vivas, com 15 atuações impressionantes. No cartaz, tempo ainda para o Festival i!, com arte para o público infantil e famílias, nos dias 13 e 14 de julho; o Carnaval fora d’horas, no dia 21 ou o concurso de chapéus, no dia 28, entre muitas outras atividades.

A iniciativa inclui ainda uma vertente desportiva, com torneios de futebol e a presença da equipa profissional do SL Benfica, o Open da cidade de Águeda e o prólogo da 85.ª Volta a Portugal, no topo dos eventos desportivos.