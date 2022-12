Atriz com grande projeção internacional pelo seu trabalho com o aclamado realizador Asghar Farhadi também se tornou uma famosa opositora do regime no Irão.

Esta segunda-feira, o Festival de Cannes condenou "vigorosamente" a detenção no Irão da atriz Taraneh Alidoosti, famosa opositora do regime, e pediu a sua libertação imediata. Alidoosti foi detida "por apoiar o movimento a favor da liberdade no seu país. O Festival de Cannes condena vigorosamente esta detenção e pede a sua libertação imediata", partilhou a conta oficial nas redes sociais. A atriz, de 38 anos, foi detida no sábado por expressar apoio às manifestações nas redes sociais, retirar o véu e por denunciar a execução de manifestantes. Taraneh Alidoosti foi presa "por ordem da autoridade judicial" após "não apresentar documentação para algumas das suas afirmações" sobre os protestos, informou a Mizan Online, a agência de informação do poder judicial do país. A atriz tem grande projeção internacional pelo seu trabalho com o aclamado realizador Asghar Farhadi. A produção "O Vendedor", na qual atuou, foi premiada com o Óscar de Melhor Filme Internacional em 2017. O seu filme mais recente, "Os Irmãos de Leila", foi exibido no Festival de Cannes em maio. A última mensagem de Alidoosti nas redes sociais foi publicada a 8 de dezembro, o mesmo dia em que Mohsen Shekari, de 23 anos, se tornou a primeira pessoa executada pela sua ligação com os protestos. Também circularam imagens da atriz fazendo compras em Teerão sem o véu. Alidoosti prometeu que não deixaria o Irão e disse que estava disposta a "pagar qualquer preço para defender" os seus direitos. Já não é possível aceder à sua conta no Instagram, que tinha mais de oito milhões de seguidores.