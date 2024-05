As autoridades iranianas interrogaram membros da equipa da rodagem e atores do filme do aclamado realizador Mohammad Rasoulof, que será exibido na competição oficial do Festival de Cinema de Cannes, informou o advogado do elenco.

As pessoas que trabalharam em "The Seed of the Sacred Fig" (“A Semente do Figo Sagrado”, em tradução literal) foram pressionadas para que o filme fosse retirado do festival e os atores foram proibidos de sair do país, escreveu na terça-feira o advogado Babak Paknia na rede social X (antigo Twitter).

Rasoulof, que em 2020 ganhou o Urso de Ouro, o maior prémio do Festival de Cinema de Berlim, com o seu filme anti-pena capital “O Mal Não Existe”, foi preso em julho de 2022.

Foi libertado no final de 2023, após terem diminuído gradualmente os protestos antigovernamentais que começaram em setembro de 2022.

Paknia acrescentou que alguns atores e membros da equipa foram “interrogados” esta semana e na semana passada e que alguns artistas foram proibidos de deixar o país.

“Após várias horas de interrogatório, foi-lhes pedido que solicitassem ao realizador a retirada do filme do Festival de Cinema de Cannes”, acrescentou.

Não ficou claro quantas pessoas foram interrogadas. Também não se sabe se Rasoulof poderá deixar o Irão para assistir à cerimónia, que terá lugar na cidade mediterrânica francesa de 14 a 25 de maio.

Tanto o tema do filme quanto o seu elenco permanecem em segredo.

Ir ao Festival de Cinema de Cannes tornou-se cada vez mais difícil para realizadores e atores iranianos nos últimos anos.

O realizador Saeed Roustaee, por exemplo, foi condenado a seis meses de prisão por exibir o seu filme “Os Irmãos de Leila” na edição de 2022.

As autoridades da República Islâmica alegaram que o filme foi exibido sem autorização.

A sua protagonista, Taraneh Alidoosti, foi libertada no início de 2023 depois de passar quase três semanas na prisão por apoiar o movimento de protesto desencadeado pela morte de Mahsa Amini em setembro de 2022, depois de ter sido presa por alegado incumprimento do rigoroso código de vestuário de mulheres no país.