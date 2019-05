Em segunda edição, o festival, de entrada gratuita, com direção artística de Rebecca Moccia, irá apresentar as exposições em várias zonas da área urbana de Lisboa, de acordo com a organização.

Artistas como Ana Perez-Quiroga, Fernanda Fragateiro, Gabriela Albergaria, Hector Zamora, Jorge Queiroz, Miguel Palma, Rui Calçada Bastos e Tiago Miranda, Adrien Missika, Marilá Dardot, Noé Sendas, Tatiana Macedo ou Filipa César vão mostrar o seu trabalho em espaços alternativos.

Entre esses espaços estão a Porta 14, a Nanogaleria, Las Palmas, Zaratan, Aposentadoria, Belo Campo, Hangar, e ateliês de artistas, como o de Paulo Arraino e João Paulo Serafim, Bruno Castro Santos, Marta Sampaio Soares e Joana Rufino, Alexandre Camarão e Bernardo Simões Correia.

O programa do FEA inclui também o trabalho de artistas emergentes como Louis Heilbronn, Inês Brites, Primeira Desordem, Catarina de Oliveira, Gioia di Girolamo, Pedro Cabrita Paiva, David Gonçalves, Clara Imbert, Michael Bennett, Giorgio Cellini, Inês Teles, Teresa Braula Reis, Mauro Ventura, Carolina Pimenta, e André Trindade.