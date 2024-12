Em comunicado, a Adega Cartuxa, produtora vitivinícola propriedade da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), indicou que o evento vai continuar no formato de dois fins de semana, realizando-se, em 2025, nos dias 10, 11, 12, 18 e 19 de julho.

Segundo o cartaz, Matias Damásio sobe ao palco no 10 de julho de 2025, seguindo-se, no dia 11, Sara Correia e, no dia 23, os Amália Hoje, enquanto o fim de semana seguinte do festival conta com Jorge Palma, no dia 18, e os Delfins, no dia 19.

Em 2025, também se mantém a EA Live Party, que começa sempre após os concertos dos cabeças-de-cartaz, estando prevista a atuação dos DJ Pedro Casanova (dia 10), Deelight (11), Pedro Diaz (12), Rob Willow (18) e Nelson Lisboa (19).

Organizado pela Adega Cartuxa, o festival decorre, como habitualmente, no “cenário idílico” das vinhas deste produtor vitivinícola, na Quinta de Valbom, na periferia de Évora, onde se localiza o seu enoturismo.