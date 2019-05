Polónia

As Tulia representaram este ano a Polónia com o tema "Fire of Love (Pali się)". Para atuação, as quatro artistas usaram fatos vermelhos extravagantes.

Eslovénia

Depois de Lea Sirk, em 2018, Zala Kralj e Gašper Šantl foram os escolhidos para viajar até Israel para representar a Eslovénia. "Sebi (To Myself)" foi a aposta da dupla que se destacou no palco estrelado.

República Checa

Os Lake Malawi, da República Checa, trouxeram o tema "Friend of a Friend".

Hungria

Este ano a Hungria apostou numa balada, "Az én apám". Joci Pápai foi o intérprete escolhido.

Bielorrússia

Zena trouxe um 'pop jovem' até ao palco da primeira semifinal com o tema "Like It".

Sérvia

Nevena Božović conquistou a Sérvia com "Kruna", tema que apresentou na primeira semifinal do festival.

Bélgica

"Wake Up" foi o tema escolhido para representar a Bélgica em Israel. Eliot foi quem defendeu a canção no palco da Eurovisão.

Geórgia

Oto Nemsadze, da Geórgia, trouxe o tema "Sul tsin iare" e apostou em chamas e fumo para atuação.

Austrália

Kate Miller-Heidke foi a escolhida para representar a Austrália com o tema "Zero Gravity". Durante a atuação, a artista esteve suspensa no ar, com um cenário repleto de estrelas.

Islândia

Os Hatari apresentaram uma das atuações mais fortes da noite. O tema "Hatrið mun sigra" também marcou pela diferença - "um cruzamento entre Depeche Mode e Rammstein", descreveu José Carlos Malato durante a emissão da RTP1.

Estónia

Antes de Conan Osíris, o sueco Victor Crone subiu ao palco com "Storm".

Portugal

O músico português foi o 15º artista a subir a palco e foi recebido com aplausos na arena. Como sempre, o artista esteve acompanhado por João Moreira.

Grécia

Katerine Duska, da Grécia, apostou no tema “Better Love”.

São Marino

Os Serhat, de São Marino, fecharam a primeira semifinal com o tema "Say Na Na Na".

A ABERTURA DA CERIMÓNIA

Tal como manda a tradição, a edição de 2019 do Festival Eurovisão da Canção arrancou com o genérico inicial. De seguida, foi apresentado um vídeo sobre o percurso de Israel na Eurovisão, mostrando uma 'pequena' Netta. A abertura terminou com atuação da artista que venceu o festival em 2018.

Antes de os apresentadores subirem a palco, Netta deu as boas vindas a todos os fãs.

A atuação de Netta:

O 'olá' dos apresentadores:

... e as pausas entre as canções:

O apresentador da cerimónia lembrou que, em 2018, o Chipre quase venceu a Eurovisão, em Lisboa.

Dana International, a priemeira artista a dar a vitória a Israel no Festival da Eurovisão, também marcou presença na semifinal e interpretou o tema "Just The Way You Are", de Bruno Mars.

A EUROVISÃO EM ISRAEL

Há um ano, a 12 de maio de 2018, Salvador Sobral entregava o galardão do Festival Eurovisão da Canção a Netta Barzilai, que representava Israel com o tema "Toy". Depois de meses de incertezas, a organização confirmou que seria Telavive a receber a edição deste ano do concurso de música, considerado um dos maiores do mundo da televisão.

A cidade acolhe pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat. Israel acolheu, em Jerusalém, o Festival Eurovisão da Canção em 1979 e em 1999, por ter vencido nos anos anteriores - em 1980, embora tenha vencido em 1979, o país declinou a oportunidade de organizar o concurso pela segunda vez consecutiva, acabando por passar para a Holanda.

Depois de Filomena Cautela, Daniela Rua, Sílvia Alberto e de Catarina Furtado, as três galas são apresentadas por Bar Refaeli, Assi Azar, Erez Tal e Lucy Ayoub.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.