Polónia

As Tulia representaram este ano a Polónia com o tema "Fire of Love (Pali się)". Para atuação, as quatro artistas usaram fatos vermelhos extravagantes.

Eslovénia

Depois de Lea Sirk, em 2018, Zala Kralj e Gašper Šantl foram os escolhidos para viajar até Israel para representar a Eslovénia. "Sebi (To Myself)" foi a aposta da dupla que se destacou no palco estrelado.

República Checa

Os Lake Malawi, da República Checa, trouxeram o tema "Friend of a Friend".

Hungria

Este ano a Hungria apostou numa balada, "Az én apám". Joci Pápai foi o intérprete escolhido.

Bielorrússia

Zena trouxe um 'pop jovem' até ao palco da primeira semifinal com o tema "Like It".

Sérvia

Nevena Božović conquistou a Sérvia com "Kruna", tema que apresentou na primeira semifinal do festival.

Bélgica

"Wake Up" foi o tema escolhido para representar a Bélgica em Israel. Eliot foi quem defendeu a canção no palco da Eurovisão.

Geórgia

Oto Nemsadze, da Geórgia, trouxe o tema "Sul tsin iare" e apostou em chamas e fumo para atuação.

Austrália

Kate Miller-Heidke foi a escolhida para representar a Austrália com o tema "Zero Gravity". Durante a atuação, a artista esteve suspensa no ar, com um cenário repleto de estrelas.

Islândia

Os Hatari apresentaram uma das atuações mais fortes da noite. O tema "Hatrið mun sigra" também marcou pela diferença - "um cruzamento entre Depeche Mode e Rammstein", descreveu José Carlos Malato durante a emissão da RTP1.

Estónia

Antes de Conan Osíris, o sueco Victor Crone subiu ao palco com "Storm".

Portugal

O músico português foi o 15º artista a subir a palco e foi recebido com aplausos na arena. Como sempre, o artista esteve acompanhado por João Moreira.

Grécia

Katerine Duska, da Grécia, apostou no tema “Better Love”.

São Marino

Os Serhat, de São Marino, fecharam a primeira semifinal com o tema "Say Na Na Na".