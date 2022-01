“Por motivos alheios ao Jardim Sonoro, vimo-nos forçados a adiar as datas do nosso festival, inicialmente marcado para o fim de semana de 02, 03 e 04 de setembro, para o fim de semana seguinte, de 09, 10 e 11 de setembro”, refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado nas redes sociais.

A 7.ª edição do festival esteve inicialmente marcada para 2020, mas acabou por ser adiada para o ano passado e, mais tarde, para este ano, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

Entre os artistas confirmados para este ano estavam Kamaal Williams, Jeff Mills, Craig Richards & Nicholas Lutz, Mike Shannon & Dewalta, Surma, Sam The Kid, Pedro Tenreiro, Filipe Karlsson, Rui Maia & Rai, Yakuza, DVS1, Francesco Del Garda, Mary B & Luisa e Narciso.

No comunicado hoje divulgado, a organização refere estar a “trabalhar em conjunto com os artistas”, para conseguir “manter o mesmo cartaz previamente apresentado”.

De acordo com a organização, “os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas”, mas “quem deseje reembolso pode solicitá-lo no prazo de 14 dias úteis após a data prevista para a realização do Jardim Sonoro 2022, para o email info@jardimsonoro.pt, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra”.