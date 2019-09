"Os destaques naturais estão no primeiro fim de semana, em dois concertos no Convento São Francisco - o de Alberto Conde, no sábado, num tributo ao pianista português Bernardo Sassetti (falecido em 2012) e o de Steve Coleman, no domingo, uma figura fundamental na história do jazz", realçou o diretor artístico.

O presidente do Jazz ao Centro Clube destacou ainda a presença de um coletivo de seis músicos holandeses que, durante quatro dias, vão interagir com cinco músicos portugueses, numa residência artística que vai oferecer cinco concertos, em diferentes combinações.

A parceria luso-holandesa vai atuar lado a lado com outros notáveis do jazz que participam no festival, como Carlos Zíngaro, Wilbert De Joode e Michael Moore.

"O nosso trabalho é cada vez mais dignificar o trabalho dos músicos", sublinhou José Miguel Pereira.

Com um orçamento de 50 mil euros nesta edição, o Festival Jazz ao Centro - Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra é organizado em simultâneo com o município de Coimbra.

Presente na apresentação do evento, a vereadora Carina Gomes, responsável pelo pelouro da Cultura no município de Coimbra, destacou que o festival está cada vez mais descentralizado pela cidade e que o seu "sucesso é fruto de um trabalho conjunto dos diversos parceiros".