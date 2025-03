O Salão Brazil, na Baixa de Coimbra, vai receber perto de duas dezenas de concertos nos próximos três meses, que vão desde o jazz e músicas experimentais a linguagens próximas da música tradicional ou pop rock.

“A programação do segundo trimestre segue as principais linhas que permitem reconhecer a marca do Salão Brazil. É uma programação onde o jazz e as músicas improvisadas têm um lugar privilegiado", destacou o presidente do Jazz ao Centro Clube.

Em declarações à agência Lusa, José Miguel Pereira explicou que a programação para o segundo trimestre de 2025 prevê ainda, como vem sendo habitual, a apresentação dos trabalhos mais recentes de artistas nacionais.

“Vamos também continuar a acolher residências artísticas de criação, que permitem condições de trabalho e um ambiente propício à criação artística. Os ‘Re:Percussion Trio’ estarão em residência artística entre os dias 18 e 23 de maio, tendo lugar no último dia a apresentação pública do resultado do trabalho”, informou.

O Salão Brazil acolhe, em 18 de Abril, o novíssimo quarteto que junta a pianista sérvia Marina Džukljev a Luís Vicente, Marcelo dos Reis e Vasco Trilla.

Para 30 de abril, dia em que se celebra o 22.º aniversário do Jazz ao Centro Clube e o Dia Internacional do Jazz, estão agendados concertos do projeto 6 Violas, de José Valente, e a participação da comunidade jazzística da cidade, onde a Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra adquire especial relevância.

Em 2 de maio, o trio MOVE, de Yedo Gibson, Felipe Zenícola e João Valinho apresentam o seu Free Baile!. Além do concerto, o trio vai à escola, num "concerto conversado" dirigido a alunos do ensino secundário.

Já no dia seguinte, o Festival Django Portugal regressa ao Salão Brazil, propondo, em três sábados consecutivos, “algum do melhor gypsy jazz europeu”, com Fanou Torracinta Trio (3 de maio), Damjan Pejcinoski Quartet (10 de maio) e Brad Brose & His Bad Bros (17 de maio).

Em junho, é a vez de Bernardo Couto, Bernardo Moreira e Luís Figueiredo regressarem à sala de espetáculos da Baixa de Coimbra com o seu projeto SUL, nas noites de 6 e 7.

Também a música atual portuguesa ocupa uma boa fatia da programação, com concertos de Filipe Sambado (4 de abril), Leo Middea (11 de abril), Victor Torpedo e os Pop Kids (12 de abril), Tainá (8 de maio), Jorge Cruz (9 de maio) e Romeu Bairos (16 de maio).

Os públicos mais jovens também estão contemplados na programação, com a continuidade da parceria com a Escola da Noite/Teatro da Cerca de S. Bernardo, com programação cruzada dirigida ao público jovem.

Zeca Afonso, o rapaz de cravo ao peito, tem sessões marcadas no Salão Brazil para escolas e famílias, nos dias 24 e 25 de abril.

Já a 2 e 3 de maio, é a vez do Serviço Educativo do JACC/Salão Brazil levar o contrabaixo e voz de Miguel Calhaz até ao Teatro da Cerca de S. Bernardo.

Ainda este trimestre, terá início o processo participativo enquadrado no EMCCINNO, um projeto do Horizonte Europa, do qual o Jazz ao Centro Clube é parceiro e em que o Salão Brazil é um dos "pilotos".

No âmbito do EMCCINNO, e com o envolvimento ativo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra - que é um dos outros parceiros do projeto europeu - será possível acompanhar a trajetória de transformação do Salão Brazil em temas como o impacto social, o modelo organizacional e o aprofundamento do compromisso com a sustentabilidade ambiental.

“No caso do Salão Brazil, este projeto é super importante, porque vai-nos permitir repensar um bocadinho aquilo que é o seu futuro. E isso tem a ver também com o facto de estarmos a iniciar um período que vai conduzir a obras de requalificação no Salão Brazil”, frisou José Miguel Pereira.

Um dos momentos centrais desse processo participativo acontece a 30 de abril, em que será promovido um Dia Aberto com várias atividades a decorrer no edifício e vizinhança.