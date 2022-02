Com o Cinema São Jorge por palco, em Lisboa, de 21 a 24 de abril, e o Centro de Juventude, em Braga, de 5 a 7 de maio, a programação do festival, à semelhança dos anos anteriores, será composta por filmes, debates, performances, espetáculos e outras formas de expressão artística, com o objetivo de promover a reflexão e a discussão sobre processos e fenómenos de desinformação, de acordo com o comunicado hoje divulgado.

"A edição de 2022 tem como objetivos a promoção da cidadania e a defesa dos direitos humanos, assumindo-se como um instrumento de capacitação dos cidadãos para criarem o seu antídoto contra a desinformação a partir do exercício dos seus direitos fundamentais e de uma visão crítica relativamente aos fluxos de informação", afirma a codiretora do festival Bárbara Rosa, citada no comunicado.

O tema domina igualmente as bolsas de criação artística deste ano, lançadas pelo festival com o Instituto Português do Desporto e Juventude, às quais se podem candidatar "artistas, criadores e ativistas de Lisboa e Braga", para tratarem a desinformação como ameaça à democracia, sob diferentes perspetivas.

"As bolsas têm por objetivo fomentar e apoiar a criação artística e intervenção cívica de jovens até aos 30 anos, residentes nos distritos de Lisboa ou de Braga", e podem "ser atribuídas nas modalidades de literatura, música, artes performativas, artes plásticas, vídeo ou de formação ('workshop')", lê-se no comunicado.

Nesta fase, serão instituídas quatro bolsas de criação, cada uma no valor de 500 euros, estando prazo de candidatura aberto até 12 de março.

"O desafio é que o tema seja trabalhado numa, ou mais, das seguintes dimensões: desinformação enquanto ameaça à democracia e aos processos eleitorais; desinformação enquanto fator para a polarização da sociedade e fomento da discriminação e marginalização de grupos populacionais; desinformação enquanto elemento que mina a confiança dos cidadãos nos meios de comunicação social e no jornalismo", adianta a organização.

O Festival Política é uma iniciativa da Associação Isonomia, que tem como objetivo promover a cidadania e a defesa dos direitos humanos.

Criado em 2017, em coprodução com a empresa municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), "o festival insere-se, desde a primeira edição, no programa [municipal] das comemorações da Revolução de Abril de 1974".

Em Braga, o festival conta com o apoio da Câmara Municipal e da InvestBraga, estando presente nesta cidade desde 2019.

A organização prevê chegar a mais localidades, no país, durante o segundo semestre deste ano.

Em 2021, o festival teve por tema as Fronteiras, somou 53 atividades, que mobilizaram cerca de 1200 pessoas, presencialmente, e mais de nove mil, online, de acordo com a organização.

O regulamento para candidatura às bolsas está disponível em www.festivalpolitica.pt e dúvidas podem esclarecidas através do endereço submissions.politica@gmail.com.