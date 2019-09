“O festival encerra com o som inconfundível d’ O Gajo, com a sua guitarra campaniça”, acrescenta a nota.

Com a curadoria do Lisbon Motorcycle Film Fest, o festival inclui sessões de cinema, estando a literatura a cargo da Editorial Divergência e do Fórum Fantástico.

Há ainda oficinas para as famílias, conversas, exposições, incluindo de motas e de carros clássicos, e a presença da Liga Steampunk de Lisboa, “garantindo que todos vão poder experimentar um pouco desta saudável loucura”, descreve a organização.

Com entradas no museu e no festival gratuitas, o evento é organizado pela Câmara Municipal do Entroncamento em parceria com o Museu Nacional Ferroviário, no âmbito de um projeto intermunicipal promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em coordenação com a Turismo Centro de Portugal, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do programa Portugal 2020.

As portas do Festival Vapor abrem na sexta-feira, a partir das 10:00, com uma programação destinada às escolas, acompanhada pelo Fórum Fantástico, abrindo às 20:30 as exposições “Herdeiros do Apokalipse” e “Pequena Fábrica de Autómatos”, que “irão fazer as delícias de quem aprecia arte, bonecas e brinquedos ‘steampunk’”.

No sábado, além da animação de rua, durante a manhã, com os os Kumpania Algazarra e a Liga Steampunk Lisboa, haverá à tarde cinema, uma conversa sobre moda com Iolanda Ramos, da Universidade Nova de Lisboa, um momento dedicado à literatura com J.S. Menesmaa (Finlândia) e oficinas de artesanato para as famílias.

No domingo há uma exposição de automóveis clássicos, pelo Clube Português de Automóveis Antigos, duelos de 'nerfs' (brinquedos produzidos com um material esponjoso macio e leve que evita acidentes) e as oficinas de reciclagem, escrita criativa para adultos e artesanato para famílias, havendo ainda um desfile livre 'cosplay' (com personagens).

“O Festival Vapor - A Steampunk Circus tem como objetivo promover a história, memória e património ferroviário através de um evento que reúne música, teatro, literatura e muita diversão em família”, sublinha o MNF.