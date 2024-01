Alain-Fabien, o filho mais novo do ator francês Alain Delon, apresentou uma queixa contra a sua irmã Anouchka por "abuso de vulnerabilidade em relação ao seu pai", de 88 anos, anunciou na quarta-feira (10) o Ministério Público de Montargis (centro da França).

O ator e modelo de 29 anos avançou com a queixa a 22 de dezembro, detalhou a autoridade judicial, ainda antes da guerra aberta entre o seu pai e o filho mais velho Anthony.

Entrevistado na terça-feira pelo canal BFMTV, o benjamim da família denunciou os "métodos rufiões e mafiosos" da sua irmã Anouchka, de 33 anos, acusando-a de se apresentar como a favorita e preocupada com a saúde do pai.

"Se realmente se preocupasse com a saúde do seu pai, teria ido passar o Natal" [com ele], indignou-se o filho, que partilhou imagens do encontro familiar nas redes sociais onde Anthony Delon surgia claramente mais magro.

Alain-Fabien Delon publicou no domingo no Instagram o que apresentou como a gravação de uma conversa entre o seu pai e a sua irmã, na qual uma voz de mulher dirige-se a um homem que o chama de "papá".

A GRAVAÇÃO.

"Estão a tomá-lo por idiota (...) e eu pela idiota que manipula o pai”, afirma a voz.

O primogénito do clã Delon, Anthony, de 59 anos, revelou o conflito familiar em entrevista ao Paris Match na passada quinta-feira (4), afirmando que o seu pai está "debilitado" e indicou que registou os factos na polícia.

Anthony Delon acusa Anouchka de não informar que o pai reprovou em "cinco exames cognitivos" entre 2019 e 2022.

Após estas declarações, Alain Delon, "extremamente afetado pelo escândalo mediático orquestrado pelo seu filho Anthony", anunciou através do seu advogado, Christophe Ayela, uma ação por difamação.

Anthony também critica a sua irmã por querer "levar" o seu pai para a Suíça, onde Alain Delon adquiriu a cidadania em 1999 por motivos fiscais.

O intérprete de "O Leopardo" deseja passar os seus últimos dias na sua residência em Douchy-Montcorbon (Loiret), na França, segundo o seu filho.

Em resposta, Anouchka Delon confirmou no domingo que processou Anthony por difamação, afirmando que quis levar o pai à Suíça "para ser tratado por especialistas".