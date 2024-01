Uma entrevista de um dos filhos de Alain Delon gerou uma guerra aberta na sua família, com a lenda do ecrã a avançar com a intenção de apresentar uma queixa por causa das suas declarações.

Numa entrevista publicada na quinta-feira (4), Anthony Delon disse à Paris Match que o seu pai "não suporta mais" o seu frágil estado de saúde e acusou a sua meia-irmã de deixá-lo vulnerável ao esconder os seus problemas.

A preocupação com a saúde de Alain Delon aumentou após a família publicar fotografias de um jantar de véspera de Natal mostrando o ator, que raramente foi visto em público nos últimos anos, mais magro e enfraquecido.

Num estado “debilitado”, Alain Delon, com 88 anos, “não suporta mais ver-se assim, diminuído”, disse o filho à Paris Match.

A estrela de filmes clássicos como “A Piscina”, “O Leopardo”, "À Luz do Sol" e "Rocco e os Seus Irmãos" sofreu um grave acidente vascular cerebral em julho de 2019 e agora raramente sai da sua propriedade em Douchy, na região francesa do Loire.

“Ele não fala muito, fica cansado ou irritado quando o fazemos repetir, porque a sua voz nem sempre é clara ou audível”, disse Anthony Delon na entrevista.

Existem “grandes riscos” de que este seja “o seu último Natal”, acrescentou.

Mas Alain Delon ficou “extremamente chocado com a explosão mediática orquestrada pelo seu filho Anthony” e irá apresentar uma queixa contra ele, disse o seu advogado Christophe Ayela à France-Presse em comunicado.

Alain Delon contou-lhe que “não suporta a agressividade do seu filho Anthony, que continua a dizer-lhe que está senil”, e o que é ainda “mais chocante” é que o seu filho “afirma que pode ter vivido o seu último Natal”.

O advogado disse que Delon lhe perguntou: “Mas que pai poderia suportar isso?”

Já havia preocupação com o bem-estar de Alain Delon depois dos seus três filhos apresentarem no ano passado uma queixa contra a sua ex-assistente residente, Hiromi Rollin, acusando-a de assédio e comportamento ameaçador.

Anthony Delon também apresentou uma segunda queixa acusando-a de violência e de tentativa de sequestrar o seu pai.

Rollin, que foi despejada em julho da propriedade do ator, escreveu aos procuradores para contestar as acusações contra ela e também apresentou a sua própria queixa.

Esta quinta-feira, as autoridades disseram que nenhuma ação adicional seria tomada em relação a nenhuma das queixas, dizendo que não havia provas suficientes que indicassem qualquer crime.

Mas na entrevista, Anthony Delon, filho da relação do pai com Nathalie Delon, também revelou novas tensões dentro da família sobre o acompanhamento do ator.

Segundo afirma, apresentou uma queixa na polícia contra a sua meia-irmã mais nova, Anouchka, filha de Alain Delon e da modelo holandesa Rosalie van Breemen, por não informar a família sobre os resultados do seu pai em testes cognitivos de 2019.

“A minha irmã nunca informou a mim e ao meu irmão que, entre 2019 e 2022, o meu pai tinha sido submetido a cinco testes cognitivos durante as suas visitas à clínica na Suíça e que não passou em nenhum deles”, disse à revista.

Os resultados mostraram “uma degradação cognitiva que coloca o meu pai numa posição de fraqueza psicológica e, portanto, de vulnerabilidade”, acrescentou.

Representando Alain Delon, o seu advogado diz que Anthony “tem apenas um objetivo: prejudicar a reputação da sua filha Anouchka e o relacionamento único que [Alain] sempre teve com ela”.

Anthony Delon disse que o cuidado diário do seu pai está agora nas mãos do filho mais novo, Alain-Fabien Delon, cuja mãe também é Rosalie van Breemen e que publicou as fotografias natalícias da família na sua conta no Instagram.