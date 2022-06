Em comunicado, o ensemble Os Músicos do Tejo refere que, neste concerto, se procura “salientar os vários pontos em comum entre estas duas linguagens musicais: o gosto pela ornamentação, a importância da estrutura rítmica, além da enorme afinidade sonora entre a flauta de bambu indiana e a flauta transversal do período barroco”.

O programa inclui obras de compositores franceses do período barroco - séculos XVII e XVIII - como Jean-Baptiste Lully, Jacques-Martin Hotteterre, François Couperin e S. Subramanian, habituais no repertório d’Os Músicos do Tejo, e temas tradicionais indianos.

Shashank Subramanian é apontado pelo ensemble como “um dos mais destacados” intérpretes de flauta bansuri, realçando ser “uma rara oportunidade assistir a um concerto com o grande mestre Shashank Subramanyam”.

O ensemble Os Músicos do Tejo, sob a direção de Marcos Magalhães e Marta Araújo, foi fundado em 2005, e tem-se dedicado à interpretação de “música antiga”, nomeadamente barroca, e divulgado obras do património musical português desconhecidas do grande público, como a ópera “La spinalba”, de Francisco António de Almeida (1722-1755).