Há muito que os festivaleiros pediam e, finalmente, chegou o dia: os Major Lazer estrearam-se esta quinta-feira, dia 4 de agosto, no MEO Sudoeste e garantiram a maior enchente do segundo dia do festival da Herdade da Casa Branca.

Considerado um dos maiores grupos de música eletrónica a nível mundial, os Major Lazer começaram a caminhada em 2008, quando os produtores Diplo e Switch começaram a trabalhar juntos. Atualmente, Diplo partilha palco e estúdio com Walshy Fire e Ape Drums, que se juntaram ao projeto em 2012.

Apesar de na essência ser um projeto de estúdio, com colaborações com nomes fortes da música mundial, o trio mostra a sua garra e força ao vivo com um espetáculo de 90 minutos repleto de êxitos. Agitado e inquieto, o concerto foi uma explosão de adrenalina com canhões de confetes, fogo e até uma camisola da seleção nacional com o número sete.

"Que Calor", "Cold Water" e "Lean On" foram alguns dos temas mais celebrados da noite e fizeram o público transpirar - o trio até atirou garrafas de água para refrescar os festivaleiros. O funk também não ficou de fora do alinhamento, com especial destaque para "Sua Cara", tema dos Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar.

Além dos próprios sucessos, o grupo trouxe sucessos "emprestados". Na reta final, os Major Lazer serviram "Running Up That Hill", de Kate Bush - provavelmente, muito dos festivaleiros mais jovens conhecem a canção graças à série "Stranger Things", da Netflix.

Em palco, os Major Lazer fizeram-se acompanhar por bailarinos incansáveis. O trio de artistas também arriscou pequenas danças, mas esforçaram-se principalmente para agitar a multidão que entregou toda a sua energia durante todo o espetáculo.

Com um alinhamento certeiro e um espetáculo bem oleado e ritmado, os Major Lazer garantiram uma festa sem limites na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, e cumpriram a missão de ‘animar a malta’.

Acorda MEO Sudoeste

créditos: Stefani Costa

Já ao início da noite, a banda Jovem Dionísio apresentou-se no palco MEO. O grupo brasileiro foi recebido de forma tímida pelo público mas, canção a canção, conseguiu chamar a atenção e aquecer os festivaleiros.

Sempre animados e com 'good vibes', o grupo começou a noite ao som de "Risco’, "É Osso" e "Invisível". "Boa noite, MEO Sudoeste. Tudo bem? Fiquem bem à vontade para dançar e cantar (...) Devem começar a suar daqui a pouco. Se não começarem há algo de errado", pediu o vocalista, Bernardo Pasquali.

“Pontos de Exclamação", “Pastel” ou “Ritmo” foram alguns dos temas mais celebrados pelo público, mas a grande ovação da noite chegou apenas no final e ao som de “Acorda Pedrinho”, o single viral da banda de Curitiba, que foi cantado a uma só voz pelos festivaleiros.

Perto das 23h00, Morad, um dos cabeças de cartaz do dia, foi recebido de braços abertos pelos fãs, mas não conseguiu unir o público. O jovem artista catalão de ascendência marroquina é um fenómeno em Espanha, mas também em Portugal - no início do ano, o cantor esgotou o LAV, em Lisboa, e o Hard Club, no Porto.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Acompanhado pela sua ‘crew’, Morad abriu o concerto com “Toda La Noche”, “Aguantando”, “Chandal” e “Normal”.

Com o bairro La Florida, em L’Hospitalet de Llobregat, sempre presente nas canções, no MEO Sudoeste, o Morad apresentou ainda temas como “No Y No”, “Motorola” ou “Mbappe”, mas “Mama me Dice” e “Pelele” foram as mais festejadas da noite.

Na sexta-feira sobem ao palco DJ Barata, DJ Xandy, Zinco, Join One & Yung Juse, Calema, Deejay Telio, Masego, Steve Aoki, Estraca, Jão, Soraia Ramos e Melim.

O festival termina, no sábado, com Maurice West, Liam Cole, Chá de Funk, 9Miller, Bispo, Shouse, Aragão, Ivandro, Os Intencionais, Sippinpurpp, Ckay e Rex Orange County.

Para receber os festivaleiros, a organização garantiu “algumas novidades” no recinto, nomeadamente “rede 5G, internet gratuita, compactação de plásticos, cartão e papel através de energia solar, pagamentos por mbway e uma grande frutaria”, além das ofertas habituais, como o supermercado, lavandaria e cozinha comunitária.

O “transporte gratuito e permanente para a praia” da Zambujeira do Mar é igualmente garantido diariamente, com a disponibilização “de 20 autocarros, entre as 09:00 e as 19:00”, e o acesso “ao canal que está também aberto, entre as 09:00 e as 19:00, com seis nadadores-salvadores”, acrescentou.

Os concertos no recinto, distribuídos por quatro palcos arrancaram esta quarta-feira, dia 3 de agosto, com Stckman, DJ Oder, M3dusa, Chico da Tina, Morat, Ana Lua Caiano, Domingues, Eurico e Kappa Jotta.

Nos quatro dias, haverá também o Criadores de Tik Tok Show, um espetáculo, com direção artística de Cifrão, no qual “os maiores TikTokers nacionais se juntam para um momento de dança único”.

Além de bares em zonas de alimentação, o festival inclui máquinas de ‘vending’ (venda de comida e bebida) disponíveis 24 horas por dia.