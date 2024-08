Este ano, a organização destaca que o Sudoeste fica marcado por “dois regressos muito especiais” à Herdade da Casa Branca: da brasileira Anitta, que “com disco novo acabado de lançar, volta a prometer dominar o Palco Sudoeste com aquela energia verdadeiramente contagiante e esmagadora”, e os portugueses Da Weasel, que atuaram na primeira edição do festival, em 1997, e onde voltaram mais quatro vezes (em 2000, 2001, 2004 e 2005).

Anitta atua na sexta-feira. Nesse dia, pelo palco principal do festival passam também Richie Campbell, Kura e Oxlade.

Já os Da Weasel encerram os concertos do palco principal no sábado. Dia em que naquele palco atuam também Alok, Lil Yachty e Mizzy Milles.

O mesmo palco acolhe hoje Martin Garrix, Tems, Matuê e Bárbara Bandeira, e na quinta-feira Don Toliver, Charlotte de Witte, Rich the Kid e Van Zee.

No recinto há ainda dois outros palcos: o Palco JD, que “vem acrescentar à diversidade musical do festival com nomes nacionais, mas não só”, e o Palco After, que “transformará a Herdade da Casa Branca numa enorme pista de dança, noite dentro até às seis da manhã”.

Hoje atuam no palco JD Teezo Touchdown, Soraia Tavares e Gama WNTD. Pelo After passam Dj Dadda, DubVision e Shaka Lion.

Na quinta-feira, o palco JD acolhe os concertos de Chico da Tina, pikika e Pérola, e o After as atuações de Holly e LUSU e um ‘showcase’ do evento de rap Red Bull Francamente.

O palco JD recebe na sexta-feira as atuações de Brazy, Cíntia e Young e o After as de Blaya, Blazy e ZenGxrl.

No último dia do festival, sábado, passam pelo palco JD Kappa Jotta, SleepyThePrince e Azart e pelo palco After Crusy, Dr. Ushuu e Pedro da Linha.

No recinto, além dos três palcos, há ainda “muitas animações”, zona de restauração e bares.

O 26.º Sudoeste começa hoje, mas a zona de campismo está aberta desde sábado passado e tem acolhido atuações de DJ todos os dias.

Quem comprou passe para o festival com acesso ao campismo pode usufruir, gratuitamente, dos autocarros que estarão a circular entre o recinto e a Zambujeira do Mar, até sábado, entre as 10:00 e as 19:00.

Este ano, o Sudoeste, promovido pela Música no Coração, adotou uma “nova identidade”, sem o nome do patrocinador que estava associado à sua designação há quase duas décadas.