Post Malone é a nova confirmação para o Rock in Rio Lisboa. O rapper estreia-se na Cidade do Rock, no Parque da Bela Vista, no dia 28 de junho.

O músico, autor do álbum mais ouvido em 2019 e o artista mais popular do Spotify no ano passado, vai fechar a edição de 2020 do evento de música e entretenimento. Foo Fighters, The National, Camila Cabello e Black Eyed Peas também vão passar pelo festival.

"O artista mais ouvido no Spotify e autor do álbum mais popular do ano de 2019 (‘Hollywood’s Bleeding’) vai levar à Cidade do Rock êxitos como ‘Sunflower’, ‘Psycho’ ou ‘Rockstar’, encerrando assim uma edição que se antevê memorável", frisa a organização em comunicado.

O norte-americano de 24 anos ficou mundialmente conhecido e 2015 com “White Iverson”, single de estreia que conduziu à assinatura do contrato com a editora Republic Records e ao lançamento do álbum “Stoney”.

Dois anos mais tarde, o êxito "rockstar" impulsionou Post Malone para a ribalta, tendo rapidamente conquistado vários êxitos multi-platina, entre eles “Psycho” e “Better Now” do álbum “beerbongs & bentleys”. No outono de 2019, Post lança o seu terceiro álbum, “Hollywood´s Bleeding”, do qual fazem parte os hits “Sunflower”,” “Wow.”, “Goodbyes” e "Circles".

Em 2019, de acordo com os dados do Spotify, Post Malone foi o artista mais ouvido em todo o mundo, somando mais de 6,5 mil milhões de reproduções entre janeiro e dezembro de 2019. Segundo o serviço de streaming, esta é a primeira vez que um rapper conquista a liderança no top anual Wrapped.

O festival, que estará de volta ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho para dois fins de semana consecutivos, conta com mais de 12 horas de entretenimento por dia, espalhadas por 14 espaços de atrações.

Além dos já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somerby Pool Parties, 7Up Slide e Espaço Gourmet, haverá um Rock in Rio Kids, um ESC Online Sports Bar, um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming (Game District), uma nova roda gigante, uma montanha-russa com tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática.

