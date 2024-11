Neyna é a convidada do novo episódio do podcast do"Atrás do Palco". Na conversa, a artista fala sobre a estreia no Rock in Rio Lisboa, em junho no Parque Tejo, as novas canções e revela histórias e momentos insólitos durante os seus concertos.

A cantora é considerada uma das principais referências da música cabo verdiana da atualidade. Em 2023, a artista ganhou o prémio de música popular do ano nos Cabo Verde Music Awards com o êxito “Akanadja”, que conta com mais de quatro milhões de streams no Spotify.

"Preta", "Nu Ka Sta Para", "Contigo" (com Supa Squad), “Na Bo Mon” (com Nelson Freitas) são alguns dos principais sucessos de Neyna.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.