No campo internacional, destacam-se as presenças de Ralf Rothmann (Alemanha), José Eduardo Agualusa, Júlio Almeida e Ondjaki (Angola), Tati Bernardi, Geovani Martins e Paulo Werneck (Brasil), Christoffer Petersen (Dinamarca/Gronelândia), Marina Perezagua (Espanha), John Freeman, Donald Ray Pollock (EUA), Mathias Énard (França), Elena Varvello (Itália) e Arne Dahl (Suécia).

A proposta é, segundo a curadora, citada no cartaz divulgado hoje, lançar a reflexão “sobre os medos atávicos – da morte, da escuridão, do desconhecido, da violência que pontua o dia-a-dia”, assim como, por exemplo, sobre “os medos que nascem do racismo e da xenofobia, passando pelo medo das agressões no interior da família, das consequências das alterações climáticas”, tema que fecha as mesas do Folio com dois cientistas portugueses à conversa: Alexandre Quintanilha e Pedro Matos Soares.

Também em torno dos livros e dos leitores o “Folio Mais” (área de programação autónoma e das iniciativas locais e dos parceiros do festival) surge este ano reforçada com propostas de editores, livreiros, fundações, institutos culturais, embaixadas e de outros festivais literários nacionais e internacionais.

O programa integra “um conjunto de cerca de cem iniciativas em que participam mais de 200 autores, moderadores, conferencistas, músicos, cineastas, performers”, refere o curador, José Pinho, sublinhando que as atividades se desenvolvem “nos locais menos prováveis”, como sejam as praças e ruas da Vila, as livrarias, os bares, as casas particulares, os hotéis e os espaços municipais.

O capítulo “Folio Mais” enquadra a realização de duas feiras do livro - a Feira do Livro Antigo de Consulta e Instrução e o Mercado de Fanzines – e a continuação do colóquio "Matemática e Literatura", em parceria com os Centros de Física e Matemática das Universidades de Coimbra, do Porto e de Lisboa, e o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

'Performances' artísticas, sessões de leitura e de poesia, lançamentos de livros, conferências e debates, sessões de autógrafos, encontros com escritores, projeções de filmes, 'masterclasses' e 'workshops', completam o programa nestes dois capítulos do festival.

Organizado em cinco capítulos ("Folia", "Folio Autores", "Folio Educa", "Folio Ilustra" e "Folio Paralelo"), o festival teve a sua primeira edição em 2015, num investimento de meio milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários.

Palco de lançamentos de livros, debates, mesas redondas, entrevistas, sessões de autógrafos e conversas entre escritores e leitores o Folio passou no ano seguinte a ser suportado pela autarquia.

A edição do ano passado proporcionou 831 horas de programação envolvendo 554 participantes diretos, entre autores, pensadores, artistas e criativos, repartidos por 26 mesas de debate, 25 concertos e 13 exposições, ao longo de 11 dias com mais de 185 atividades.